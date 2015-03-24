В результате падения военного вертолета под Киевом погиб офицер

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Как отмечается, пострадали еще два человека, оба были госпитализированы.

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Как сообщал УНИАН, два вертолета вылетели направлению Полтава-Житомир, один из них упал.

Причины падения выясняются. Место падения оцепили военные.