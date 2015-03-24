В результате падения военного вертолета под Киевом погиб офицер
16:24, 24 марта 2015Общество
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В результате падения военного вертолета Ми-24 в Васильковском районе Киевской области погиб офицер, еще два человека госпитализированы.
Двое пострадавших госпитализированы / wikimedia.org
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.
Как отмечается, пострадали еще два человека, оба были госпитализированы.
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Как сообщал УНИАН, два вертолета вылетели направлению Полтава-Житомир, один из них упал.
Причины падения выясняются. Место падения оцепили военные.
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