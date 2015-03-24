На Киевщине разбился военный вертолет - СМИ
15:50, 24 марта 2015Общество
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Сегодня, 24 марта, в Васильковском районе Киевской области упал военный вертолет.
О погибших и пострадавших пока не сообщается / УНИАН
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, два вертолета вылетели направлению Полтава-Житомир, один из них упал.
Причины падения выясняются. Место падения оцепили военные.
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Согласно сообщению, сотрудники ГСЧС находятся на месте происшествия. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Стоит отметить, что на официальном сайте ведомства информации о произошедшем пока нет.
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