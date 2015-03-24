На Киевщине разбился военный вертолет - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, два вертолета вылетели направлению Полтава-Житомир, один из них упал.

Причины падения выясняются. Место падения оцепили военные.

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Согласно сообщению, сотрудники ГСЧС находятся на месте происшествия. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Стоит отметить, что на официальном сайте ведомства информации о произошедшем пока нет.