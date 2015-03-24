Старший сын Януковича объяснил, почему его брата похоронили в Севастополе

Старший сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр рассказал, что его брата похоронили в Крыму, потому что на полуострове живет их мать.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Комсомольская правда".

"Мы решили похоронить брата тут, потому, что он очень любил Крым, а тем более Севастополь, и в Свято-Никольском храме он бывал не раз. Кроме того, на полуострове живет наша мать и ей будет легче навещать здесь могилу брата", - отметил он.

Александр Янукович сообщил, что могила его младшего брата не останется безымянной - там поставят табличку с гравировкой и памятник.

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Он также прокомментировал трагическую гибель своего младшего брата.

"Это случилось, когда было темно. Витя ехал за рулем, начал хрустеть и трескаться лед. Видимо, брат решил, что нужно ехать дальше, к более толстому льду – «тащил» машину до конца, выпрыгнуть успели все, кроме него. Он ушел на дно, когда водительская дверь была уже открыта. Темно, холодная вода", - отметил Александр.

Напомним, Виктора Викторовича Януковича похоронили в Севастополе 23 марта на территории Свято-Никольского храма. На похороны приезжал экс-президент Украины Виктор Янукович, его супруга Людмила, Александр Янукович, жена погибшего Ольга с 5-летним сыном Ильей.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием бывшего депутата произошло вечером 20 марта в акватории озера в районе северной части острова Ольхон в России. Авто с водителем и пятью пассажирами провалилось под воду. Сообщалось, что водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. В Партии регионов подтвердили смерть Виктора Януковича-младшего и выразили соболезнования семье.