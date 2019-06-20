Филарет хочет обратно все деньги и имущество ликвидированной УПЦ КП

Все движимое и недвижимое имущество и денежные средства, которые перешли ПЦУ, Филарет стремится вернуть.

Сборы у почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, приняв решение о восстановлении УПЦ Киевского патриархата, также заявили о претензии на все имущество и деньги УПЦ КП, которые теперь перешли ПЦУ.

Об этом свидетельствует проект постановления, проголосованный на собрании.

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В документе отмечается, что УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества, включая храмы, монастыри и учебные заведения.

Речь идет, в частности, о таких монастырях Киева: Михайловском Златоверхом, Феодосиевском, Выдубицком, Михайловском, а также Николаевским Богуславским. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская Православная Богословская Академия.

Как сообщал УНИАН, на собрании у почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, которые он назвал "поместным собором", было принято решение восстановить УПЦ Киевского патриархата.