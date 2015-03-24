Львовянам показали крымскотатарский панк-рок

Концерт приурочили к Новрузу − празднику весны и нового года у мусульман, который отмечают 21 марта, пишет Крым.Реалии.

На этно-джазовом фестивале «Флюгеры Львова» 1 мая планируется игра группы в полном составе, а пока, как рассказывает культурный менеджер Халил Халилов, «для разогрева» во Львове выступил лишь солист коллектива.

Солист Джемиль Мамутов во Львове впервые и отмечает, что его группа играет не совсем рок.

Читайте также"Братья Гадюкины" 12 сентября презентуют в Киеве новый альбом "Made in Ukraine""Мы играем более альтернативную музыку, пытаемся мешать стили. Панк-рок у нас остался только в плане экспериментов над стилями, то есть панк звучит в беспорядке стилей", − объясняет Джемиль.

Песни "Шатур гудур" о жизни, любви и страдании. Солист рассказывает, что в крымскотатарском фольклоре очень много песен посвящены трагедии.

"Наверно, это связано с исторической судьбой народа", − говорит Мамутов.

Он также рассказал, что группа образовалась из желания услышать национальные мотивы.

"На тот момент на крымскотатарской сцене не было того, что я хотел бы услышать. И, на самом деле, нет сейчас, поэтому я был вынужден создать эту группу, чтоб записать и послушать самому", − говорит Джемиль.

Музыкант говорит, что у группы есть много треков, записанных порознь, но пока что нет своего альбома.