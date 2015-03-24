Львовянам показали крымскотатарский панк-рок
Первая и единственная крымскотатарская панк-рок группа «Шатур гудур» ("Шум и гам" по-крымскотатарски) выступила во львовском арт-кафе «Квартира 35».
Концерт приурочили к Новрузу − празднику весны и нового года у мусульман, который отмечают 21 марта, пишет Крым.Реалии.
На этно-джазовом фестивале «Флюгеры Львова» 1 мая планируется игра группы в полном составе, а пока, как рассказывает культурный менеджер Халил Халилов, «для разогрева» во Львове выступил лишь солист коллектива.
Солист Джемиль Мамутов во Львове впервые и отмечает, что его группа играет не совсем рок.
Читайте также"Братья Гадюкины" 12 сентября презентуют в Киеве новый альбом "Made in Ukraine""Мы играем более альтернативную музыку, пытаемся мешать стили. Панк-рок у нас остался только в плане экспериментов над стилями, то есть панк звучит в беспорядке стилей", − объясняет Джемиль.
Песни "Шатур гудур" о жизни, любви и страдании. Солист рассказывает, что в крымскотатарском фольклоре очень много песен посвящены трагедии.
"Наверно, это связано с исторической судьбой народа", − говорит Мамутов.
Он также рассказал, что группа образовалась из желания услышать национальные мотивы.
"На тот момент на крымскотатарской сцене не было того, что я хотел бы услышать. И, на самом деле, нет сейчас, поэтому я был вынужден создать эту группу, чтоб записать и послушать самому", − говорит Джемиль.
Музыкант говорит, что у группы есть много треков, записанных порознь, но пока что нет своего альбома.