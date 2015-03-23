Из плена террористов освобожден майор ВСУ
22:25, 23 марта 2015Общество
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Из плена боевиков на Донбассе освобожден майор Вооруженных сил Украины.
Из плена террористов освобожден майор ВСУ / topwar.ru
Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик вФейсбуке.
"Отдел взаимодействия (по освобождению военнопленных) Минобороны при содействии союза Афганцев Украины провели успешную операцию по освобождению майора ВСУ Удовика Сергея Николаевича", - написал Будик.
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