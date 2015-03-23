Из плена террористов освобожден майор ВСУ

Из плена боевиков на Донбассе освобожден майор Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик вФейсбуке. "Отдел взаимодействия (по освобождению военнопленных) Минобороны при содействии союза Афганцев Украины провели успешную операцию по освобождению майора ВСУ Удовика Сергея Николаевича", - написал Будик. Читайте такжеУкраина готовится к обмену около ста пленных

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