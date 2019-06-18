Зеленского призвали раскрыть убийство Шеремета и напомнили о задержанных журналистах
Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
Об этом говорится в письме Комитета к Зеленскому, опубликованном 17 июня на сайте организации, передает Украинская правда.
CPJ поздравляет Зеленского с избранием на должность президента и призывает сделать одним из своих приоритетов свободу прессы.
"В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями за свою деятельность, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело журналиста Павла Шеремета, который был убит взрывчаткой в машине в Киеве 20 июля 2016 года", - говорится в тексте.
Там отмечается, что в первую годовщину убийства Шеремета Комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко уверял ее членов, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство. Однако прогресса в деле так и не появилось.
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"Мы просим вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности", - говорится в письме.
Комитет также призывает правительство Украины "немедленно и безоговорочно освободить" руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится под следствием с мая 2018 по подозрению в государственной измене.
Кроме того, организация просит Зеленского способствовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики.
"КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит вас использовать полномочия вашей администрации для обеспечения освобождения Асеева", - говорится в тексте.
Также в комитете призывают президента сделать все для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.