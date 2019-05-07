Экспертиза признала публикации в "РИА Новости Украина" пропагандистскими

В Подольском райсуде Киева зачитали 63 из 78 страниц обвинительного акта по делу экс-главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и объявили перерыв в заседании до 17.15 30 мая.

Публикации в РИА «Новости Украина» имели пропагандистский характер и были направлены против государственности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключениях лингвистической экспертизы, которые зачитал в Подольском райсуде Киева прокурор по делу экс-главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в совершении госизмены и подрывной информационной деятельности против Украины.

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Так, после принятия решения о продлении меры пресечения для Вышинского суд продолжил заслушивать обвинительный акт, который зачитывал прокурор.

В частности, прокурор назвал публикации на сайте РИА «Новости Украина» и объявил заключения их лингвистической экспертизы. Согласно заключениям, эти публикации были пропагандистскими и писались для того, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Украина находится под внешним управлением, граждане разделены на непримиримые лагеря, страна не способна одерживать победы в войне, а Россия является непобедимым государством.

Кроме того, по данным экспертизы, в статьях на сайте РИА «Новости Украина» утверждалось, что жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей имели право на самоопределение и добровольно решили отделиться от Украины.

На сегодняшний день прокуроры зачитали 63 из 78 страниц обвинительного акта.

Завершить оглашение акта планируется на следующем заседании суда 30 мая. 30 мая заседание суда начнется в 17.15.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение госизмены и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

10 января 2019 года Вышинскому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования по уголовному производству, им был предоставлен доступ к материалам дела.

26 марта суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 24 мая.

4 апреля Подольский райсуд столицы начал рассматривать по существу дело Вышинского.

Сегодня, 7 мая, суд до 22 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.