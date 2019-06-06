НСЖУ призвал активизировать усилия для освобождения журналиста Асеева

Асеев уже два года находится в плену у боевиков группировки «ДНР» в Донецке.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в день профессионального праздника напомнил об удерживаемом боевиками группировки «ДНР» в Донецке журналисте Станиславе Асееве.

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«Сегодня в Украине отмечается День журналиста. Тем временем на днях исполнилось два года с тех пор, как стало известно о пропаже донецкого журналиста Станислава Асеева. Все это время пророссийская «власть» в Донецке незаконно удерживает журналиста Радио Свобода в заключении. Автора, благодаря которому многомиллионная аудитория узнавала правду о жизни в оккупированном городе, обвиняют в шпионаже. Переговоры по освобождению пленного украинца не дали результата. Состояние здоровья коллеги вызывает большую тревогу», – говорится в сообщении председателя НСЖУ Сергея Томиленко в Facebook.

«Вчера, 5 июня, в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы, состав которой с украинской стороны обновлен. Имеем надежду, что вопрос освобождения пленных станет одним из ключевых в работе украинских представителей. Призываем приложить все усилия во время переговоров для освобождения из плена журналиста Станислава Асеева», – указывает НСЖУ в своем обращении.

Журналистское объединение обратилось к ряду авторитетных международных организаций, среди которых ООН, Совет Европы и другие, коллег-журналистов в Украине и за рубежом с просьбой содействовать освобождению Асеева.

Журналист находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже подконтрольная России группировки «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года.