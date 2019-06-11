Филарет экстренно собирает поместный Собор: хочет воскресить Киевский патриархат

Сам патриарх заявляет, что Киевский патриархат не прекращал существовать.

Почетный патриарх Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", — сказал Филарет перед началом форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!", передает "ВВС Украина".

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Как ранее стало известно ТСН, на закрытом собрании с киевскими священниками Филарет заявил, что прекращение деятельности Киевского патриархата 15 декабря якобы недействительно, поскольку перед таким решением должен был состояться отдельный собор УПЦ КП.

Однако на странице Православной церкви Украины появилось видео, которое опровергает эту версию почетного патриарха. Впрочем, Филарет все равно созвал собор и заявляет, что он будет действительным, даже если приедут не все архиереи.

По данным ВВС, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет. В ПЦУ этому собранию большого значения не придают, поскольку после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета митрополита Епифания и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния.

Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и настоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний.

"Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.

Отметим, на нашумевшее приглашение Филарета принять участие в молитвенном праздновании в честь священномученика Макария откликнулось лишь четверо епископов из более 60.