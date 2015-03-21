По вине боевиков обесточена Станица Луганская - Москаль

Как говорится в сообщении председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня в 3.30 в Станице Луганской и прилегающих селах исчезло электричество, прекратилась подача центральной воды и тепла, не работает большинство торговых точек.

"Сама Станица и часть района обеспечивается электроэнергией по резервной линии, которая идет с так называемой ЛНР, куда в свою очередь подается из России. Как объяснили с оккупированной территории, причина обесточивания - перегрузки, поэтому они выключили линию, обеспечивающую светом Станицу Луганскую", - отметил Москаль.

По состоянию на 11:00 электроэнергия отсутствовала, когда она будет восстановлена, пока не известно.

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В сообщении пресс-службы сказано, что за прошедшие сутки на контролируемой Украиной территории области зафиксировано снижение боевой активности. Перестрелки зафиксированы только в трех точках: в окрестностях Крымского, Троицкого и в Старой Кондрашовки (микрорайон Станицы Луганской).

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Никто из мирных жителей не пострадал, информации о раненых военнослужащих нет. В остальных горячих точках области было спокойно. В Крымском и Троицком сегодня распределяют гуманитарную помощь - продуктовые наборы, средства гигиены, одеяла и т.д.