В результате обстрела боевиками Авдеевки погиб мирный житель

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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Он сообщил, что в результате прямого попадания в частное домовладение погиб мужчина. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции", - написал он.