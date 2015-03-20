В результате обстрела боевиками Авдеевки погиб мирный житель

17:38, 20 марта 2015
Общество
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Боевики совершили обстрел Авдеевки, в результате чего погиб мирный житель.

В Авдеевке от рук боевиков погиб мирный житель / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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Он сообщил, что в результате прямого попадания в частное домовладение погиб мужчина. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции", - написал он.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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