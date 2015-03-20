Посольство Украины в Ливии временно передислоцировано в Тунис - МИД
15:56, 20 марта 2015Общество
505 0
В связи с критическим обострением ситуации в Ливии персонал Посольства Украины в Государстве Ливия временно передислоцирован на территорию Тунисской Республики.
Консульские услуги на ежедневной основе будут предоставляться в помещении Посольства Украины в Тунисе / dt.ua
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
Также в МИД заверили, что для всестороннего содействия соотечественникам в выезде с территории Ливии и возвращении на Родину обеспечен оптимальный механизм предоставления консульских услуг на ежедневной основе в помещении Посольства Украины в Тунисе по адресу: 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame, 1002, Тунис.
Читайте такжеУкраинские посольства прекратили оформление загранпаспортов
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД советует обращаться по номерам телефонов Посольства Украины в Тунисской Республике+216 246 00 389, 941 27 342, а также на «горячую линию» МИД Украины (+38 044) 2381657.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter