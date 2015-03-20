Посольство Украины в Ливии временно передислоцировано в Тунис - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИД заверили, что для всестороннего содействия соотечественникам в выезде с территории Ливии и возвращении на Родину обеспечен оптимальный механизм предоставления консульских услуг на ежедневной основе в помещении Посольства Украины в Тунисе по адресу: 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame, 1002, Тунис.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД советует обращаться по номерам телефонов Посольства Украины в Тунисской Республике+216 246 00 389, 941 27 342, а также на «горячую линию» МИД Украины (+38 044) 2381657.