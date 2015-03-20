Греция примет на лечение 21 украинского военного

14:03, 20 марта 2015
Общество
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Больницы Греции готовы принять на лечение 21 украинского военного, которые были ранены в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

REUTERS

Об этом сообщила народный депутат верховной Рады Украины Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Получили подтверждение от НАТО о готовности продолжать программу помощи раненым Украины. В частности, больницы Греции готовы принять на лечение 21 раненого", - говорится в сообщении.

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По ее словам, в ближайшее время приступят к формированию группы раненых военных.

публикацияОльги Богомолец.
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