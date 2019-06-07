Более 5 тысяч зарегистрированных абитуриентов не пришли на тестирование по биологии

ВНО сдавали более 76 тыс. лиц.

Участие во внешнем независимом оценивании по биологии, которое состоялось 6 июня, приняли более 76 тыс. лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

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Эта цифра - 93,6 % от общего количества зарегистрированных. На тест не пришли более 5 тыс. лиц. Кроме того, в пункт тестирования не впустили восемь участников ВНО. Четверо людей не имели одного из обязательных документов, четверо – опоздало.

Проведение внешнего независимого оценивания в 345 пунктах тестирования обеспечивали 13 672 лица. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 38 общественных наблюдателей и 8 представителей средств массовой информации.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной. Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Результаты внешнего независимого оценивания по биологии будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2019 года.

Как сообщалось ранее, ВНО-2019 стартовало 21 мая тестированием по математике.