ВНО по истории Украины 2019: обнародованы правильные ответы

Результаты ВНО по истории будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.

Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по истории Украины, сейчас они выложены в открытом доступе.

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Ответы доступны на сайте УЦОКО. Напоминается, что заседание экспертной комиссии при Центре по определению порога «сдал/не сдал» по истории Украины состоится до 19 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня.

Правильные ответы ВНО по истории Украины

Сейчас абитуриенты могут определить количество набранных баллов самостоятельно, используя схемы начисления баллов за выполнение заданий.

«Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по истории Украины, советуем воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий. Обращаем внимание, что задания на установление правильной последовательности (№ 27, 28, 57, 58) оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла», - указано в сообщении УЦОКО.

Напомним, накануне в Украине состоялось ВНО по истории Украины. В тестировании должны принять участие свыше 230 тысяч человек. После украинского языка и литературы, которая является обязательной для абитуриентов, это самый популярный предмет.