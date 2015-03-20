Около 700 тысяч жителей Донбасса испытывают нехватку чистой питьевой воды - ЮНИСЕФ

Об этом рассказала директор программ чрезвычайного реагирования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, сообщает ТАСС.

"700 тыс. детей и взрослых нуждаются в питьевой воде, и 35 тыс. человек нуждаются в нормальных санитарных условиях", - сказала она.

Хан отметила, что в сотрудничестве с другими международными организациями ЮНИСЕФ смог обеспечить питьевой водой свыше 100 тыс. человек.

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По оценкам ЮНИСЕФ, конфликт на востоке Украины затронул около 1,7 млн детей. "Дети испытали очень серьезный психологический удар из-за масштабов насилия, свидетелем которых они стали. Ни один ребенок никогда не забудет подобное", - отметила Хан, указав на важность оказания психологической помощи детям на Донбассе.