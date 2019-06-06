Раненный на Донбассе боец женился прямо в реанимации больницы в Днепре (фото)
16:44, 06 июня 2019Общество
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Новоиспеченная супруга военного находится на пятом месяце беременности
Раненный на Донбассе военный женился в больничной палате / фото Сергей Рыженко
Раненный на Донбассе военный Александр Беспалый женился прямо в палате больницы имени Мечникова в Днепре.
Об этом на своей страннице в Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко.
"У Саши рядом теперь будет родной человек. Сегодня Саша Беспалов и Аня стали мужем и женой в отделении реанимации. От них веет позитивом. Их сила - в любви. Вся больница Мечникова верит, что все будет хорошо. Мы подарили Саше вторую жизнь, Ане – мужа и будущему сыну – отца", - написал доктор.
фото Сергей Рыженко
Как сообщал УНИАН, новоиспеченная супруга военного находится на пятом месяце беременности. Всего пару дней назад её муж вышел из комы после тяжелого ранения.
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