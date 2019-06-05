В Днепре раненый воин вышел из комы и сразу решил жениться прямо в палате (фото)

5 июня прямо в отделении реанимации в больнице им. Мечникова пару распишут.

Украинский воин Александр Беспалов, который 11 дней находился в коме после тяжелого ранения, 5 июня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова в Днепре.

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Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медзаведения Сергей Рыженко.

"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями", - написал он.

Рыженко добавил, что 5 июня прямо в отделении реанимации в больнице им. Мечникова пару распишут.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасают зрение 20-летнему бойцу с осколочным ранением глаз, которое он получил на Донбассе.