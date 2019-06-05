Кровавая авария в Харькове: журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова

Расследование против экспертов, которые не могли определить скорость авто Зайцевой, закрыто.

Журналистка Татьяна Доцяк прокомментировала закрытие производства по действиям экспертов в деле о жуткой ДТП в Харькове на ул. Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

"А это значит, что эксперты могут рисовать что угодно, писать какие-либо выводы, и мы не сможем подвергнуть сомнению их исследования, и не дай Бог, увидеть в них признаки преступления, поскольку эксперты "предупреждались об уголовной ответственности" и "по своему усмотрению выбирают методики ", и они априори верны", – возмутилась она.

Читайте такжеДТП в Харькове: по жалобе адвоката Дронова на приговор суда открыто апелляционное производство

По словам журналистки, экспертов в Украине еще ни разу не привлекали к ответственности.

"Прокуроры и следователи могли бы в этом деле показать свою беспристрастность, на собственном примере доказать, что реформа работает. Но все как всегда", – подчеркнула Доцяк.

Также она напомнила, о каких экспертах идет речь. "Это те эксперты, которые не вычислили границы перекрестка, рисовали авто Дронова то на границе перекрестка, то перед ней, на модельках авто показывали, где стоял Дронов на Volkswagen. На модельках авто в XXI веке. Это те эксперты, которые допустили ошибки в экспертизе, и указали, что Дронов стартовал на желтый, а выехал на перекресток на красный, — сообщает журналистка. — Днепровские эксперты, напомню, пришли к другим выводам, и скорость вычислили, и установили, что, если бы Зайцева затормозила, то остановилась бы как раз у светофора".

Напомним, адвокат Дронова обратился в полицию с требованием открыть против харьковских экспертов, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой, уголовное производство по статье "введение в заблуждение суда или ложные выводы эксперта".