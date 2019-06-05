Полицейского, напавшего с ножом на 12-летнюю девочку в Киеве, приговорили к трем годам

Злоумышленник был сержантом полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Полицейского, который в декабре 2018 года напал с ножом на 12-летнюю девочку в сквере «Героев Севастополя» в Киеве и отобрал у нее телефон, приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

«По результатам досудебного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, Соломенский районный суд города Киева вынес приговор в отношении разбойного нападения на 12-летнюю девочку, совершенного двумя лицами», - говорится в сообщении.

Известно, что один из злоумышленников был сержантом полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение трех лет.

Досудебным расследованием установлено, что 20 декабря 2018 года около 18:00 в сквере «Героев Севастополя» возле лицея «Престиж» в городе Киеве полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, правоохранитель заставлял отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ребенка, после чего девочка упала. Милиционер повторно высказал требование, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривень. Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения.

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