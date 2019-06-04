ДТП в Харькове: по жалобе адвоката Дронова на приговор суда открыто апелляционное производство

Производство по апелляционным жалобам Зайцевой и ее защитника было открыто 13 мая.

Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе адвоката осужденного к 10 годам заключения за совершение смертельного ДТП на ул. Сумской Геннадия Дронова Сергея Перепелицы.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что апелляционную жалобу адвоката Дронова суд ранее не принимал к рассмотрению из-за того, что она не отвечала требованиям ст. 420 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«После устранения недостатков в производство Харьковского апелляционного суда поступила апелляционная жалоба адвоката Перепелицы в интересах Дронова. В настоящее время по апелляционной жалобе защитника открыто апелляционное производство», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 13 мая постановлением председательствующего по делу судьи Владимира Протасова было открыто производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.

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Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда. Апелляционное рассмотрение дела назначено на 14 августа.