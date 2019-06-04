На Львовщине стартовали военные учения украинских и американских десантников (видео)

Во время учений бойцы будут отрабатывать навыки по стандартам НАТО.

Во Львовской области стартовали военные учения с участием военных 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и американских десантников.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"Тактика боя во время обучения и практика на полигоне. Во Львовской области стартовали военные учения. Участвуют в них 95-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины и американские десантники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время учений, которые продлятся три месяца, бойцы будут отрабатывать навыки по стандартам НАТО.

В сообщении напоминается, что три года назад украинские десантники прошли самый длинный рейд в военной истории мира. "Они преодолели 470 км для разблокировки украинских подразделений в районе Изварино в Луганской области и освободили 3 тыс. человек и более 250 единиц техники", - говорится в сообщении.