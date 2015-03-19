ОБСЕ: Переселенцы под Мариуполем из-за постоянных обстрелов не могут начать нормальную жизнь
14:08, 19 марта 2015Общество
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В лагере переселенцев люди постоянно ожидают новых обстрелов.
REUTERS
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что под Мариуполем переселенцы из-за постоянных обстрелов не могут начать нормальную жизнь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель ОБСЕ сказал на брифинге в Киеве.
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"Под Мариуполем в лагере временного перемещенных лиц, которые переехали из Донецка и Луганска, они все время ожидают новых бомбардировок, и не могут начать нормальную жизнь, потому что, собственно, бомбардировки и обстрелы продолжаются", - сказал Хуг.
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