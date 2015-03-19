ОБСЕ: Переселенцы под Мариуполем из-за постоянных обстрелов не могут начать нормальную жизнь

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет, что под Мариуполем переселенцы из-за постоянных обстрелов не могут начать нормальную жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель ОБСЕ сказал на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевики окапываются и стягивают военную технику ближе к Мариуполю – Тымчук

"Под Мариуполем в лагере временного перемещенных лиц, которые переехали из Донецка и Луганска, они все время ожидают новых бомбардировок, и не могут начать нормальную жизнь, потому что, собственно, бомбардировки и обстрелы продолжаются", - сказал Хуг.