В пятницу в Украину придет солнечная и теплая погода, температура поднимется до +12
В пятницу, 20 марта, температура воздуха на юге, востоке и в центре составит в течение дня 7-12 градусов тепла, на остальной территории ожидается 0-7 градусов тепла, на Закарпатье до 8-12 градусов выше нуля.
Ночью в пределах Украины 0-5 тепла, на западе до 2 градусов мороза. Осадки в виде дождя и мокрого снега удержатся в юго-западной части Украины. Сильный ветер останется на юге. На остальной территории Украины ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части местами ожидаются небольшие дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью от 0-5 тепла, местами до 2 мороза, днем 0-7 градусов тепла.
Читайте такжеНачало недели в Украине будет холодным и солнечным, а к выходным придут дожди и потепление
В центральной части будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7, местами до 10-12 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2-7 градусов тепла, местами до 10 тепла.
В южной части - местами небольшие дожди с мокрым снегом, на Запорожье ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 6-12 градусов тепла.
В Киеве завтра ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем 6-8 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, на востоке и юге - северо-восточный 5-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.