В пятницу в Украину придет солнечная и теплая погода, температура поднимется до +12

Ночью в пределах Украины 0-5 тепла, на западе до 2 градусов мороза. Осадки в виде дождя и мокрого снега удержатся в юго-западной части Украины. Сильный ветер останется на юге. На остальной территории Украины ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части местами ожидаются небольшие дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​0-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью от 0-5 тепла, местами до 2 мороза, днем ​​0-7 градусов тепла.

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В центральной части будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7, местами до 10-12 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем ​​2-7 градусов тепла, местами до 10 тепла.

В южной части - местами небольшие дожди с мокрым снегом, на Запорожье ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​6-12 градусов тепла.

В Киеве завтра ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​6-8 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, на востоке и юге - северо-восточный 5-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.