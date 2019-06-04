Эксперты объяснили, почему Украина не готова к легализации проституции (видео)

Преимущества легализации проституции, по мнению экспертов, несомненны.

Украина не готова к легализации проституции из-за стереотипного представления граждан о женщинах легкого поведения и заинтересованности определенных лиц держать секс-бизнес «в тени» из-за его доходности.

К такому выводу пришли эксперты в новом сюжете программы «Гроші».

Журналисты рассказали, что по официальной статистике 2018 года девушек легкого поведения в Украине насчитывается около 80 тысяч, по неофициальной - значительно больше. Почти каждая работница страдает от агрессии клиентов. В Украине официально проституция незаконна, и этим часто пользуются правоохранители.

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«Полиция использует уязвимое положение этих женщин, чтобы определенным образом ими манипулировать. Это может быть вымогательство денег за «защиту», это может быть требование предоставления бесплатных секс-услуг», - рассказала социальный эксперт Оксана.

Тем временем Европа получает миллионы долларов налогов от секс-бизнеса. Там работницы защищены законом. Они обязаны проходить медосмотр каждые полгода, и клиент может быть уверен, что не получит в подарок букет болезней. Взамен государство гарантирует проституткам защиту от любой формы насилия и принудительного труда.

Преимущества легализации, по мнению экспертов, несомненны, но, Украина не готова к легализации.

«Для общества есть такое стереотипное представление, что человек, который занимается секс-работой, он какой-то плохой», - рассказала социальный эксперт.

Против этого устраиваются митинги и пишутся петиции.

«Самая главная причина - выводить из тени такой прибыльный бизнес невыгодно. Он приносит миллионы своим владельцам. И все эти безумные деньги зарабатываются ценой издевательств над женщинами», - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, от легализации проституции бюджет Украины может получить больше, чем от "Укрзализныци".