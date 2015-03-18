На финансирование украинских дорог нужно минимум 850 миллиардов - эксперт

Такую оценку озвучил директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь на пресс-конференции.

По его словам, порядка 98% автодорог из 170 тыс. км дорожной сети общего пользования Украины нуждаются в ремонте.

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«Выделяемые на сегодняшний день денежные средства направляются на поддержку текущей степени аварийности. Для того чтобы сделать капремонт дорог этого объема, нужно минимум 850 млрд грн по старым технологиям, а с учетом четырех полос и современных развязок - нужно 1,7 трлн грн», - сказал Медведь.

При этом он отметил, что данная сумма должна быть учтена в специально разработанной программе обновления дорожного хозяйства сроком на 10-20 лет.

«Эти деньги не разовые, это программа на 10-20 лет, но нужно говорить о финансировании минимум до 150 млрд грн ежегодно для того, чтобы мы не поддерживали текущую степень аварийности, но строили современные дороги, которые могли бы соответствовать текущим требованиям», - сказал эксперт.

Присутствовавший на пресс-конференции экс-мэр Киева Иван Салий также подчеркнул критическую нехватку финансирования дорожного хозяйства. Анонсированных премьер-министром Арсением Яценюком денег в объеме 1 млрд грн на ремонт дорог в текущем году, по его мнению, недостаточно для поддержания дорог в нормальном состоянии.

«Миллиард – это капля в море. Это хорошо, но такое впечатление, что если бы не премьер со своим миллиардом, то никто бы не знал, что нужно ликвидировать ямы», - сказал Салий.

Он также сообщил, что бюджет Киева в этом году предусматривает около 160 млн грн на ремонт дорог столицы, тогда как потребность в данном финансировании составляет порядка 1,4 млрд грн.

По словам экс-мера Киева, фактическое выполнение текущего мелкого ремонта в 2014 году к нормативному показателю составило 9%, тогда как максимальная отметка была достигнута в 2007 году - 102%, в 2006-м – 71%. При этом фактическое выполнение капитального ремонта в 2014 году к нормативному показателю составило 14%, в 2012 году - 2,3%, а в 2011 году - максимум 15%.

«Это говорит о том, что мы практически никогда не ремонтируем дороги», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал ряд решений по повышению уровня безопасности на автодорогах страны, в частности, выразил готовность привлечь немецких специалистов для выборочного контроля качества украинских дорог и надзора за их ремонтом.

Также Яценюк поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ремонт дорог.

«Укравтодор» оценивает потребность в финансировании автомобильных дорог для осуществления ремонтных работ в 50-60 млрд грн ежегодно, тогда как для сохранения существующей сети автодорог необходимо 565 млрд грн.

В госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств «Укравтодора».

Справка УНИАН. Согласно закону Украины о госбюджете на 2015 год, а также изменениям в налоговый и бюджетный кодексы, финансирование дорожного хозяйства осуществляется из общего фонда госбюджета, то есть выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после того, как будут удовлетворены потребности других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.