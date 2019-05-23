Закарпатский облсовет просит Зеленского направить закон о языке в КСУ

Ранее надежду на то что, Зеленский изменит закон о языке выражала Венгрия.

Депутаты Закарпатского областного совета сегодня в ходе сессии приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно рассмотрения вопроса о направлении закона о функционировании украинского языка как государственного в Конституционный суд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект решения «Об обращении Закарпатского областного совета относительно Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали 35 депутатов.

Пока что текст обращения на официальном сайте Закарпатского облсовета не обнародован.

По словам председателя облсовета Михаила Ривиса, документ опубликуют после того, как аппарат проработает его и внесет определенные поправки.

Также Ривис разъяснил суть принятого обращения.

«Это обращение к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он рассмотрел возможность направления закона о функционировании украинского языка как государственного в Конституционный суд. Почему? Потому что есть мнение, что этим законом сужаются права нацменьшинств, а Конституцией это прямо запрещено. Если Конституционный суд решит, что это правильно, мы не будем иметь никаких замечаний», - отметил председатель облсовета.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят воинскую службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме ряда положений, которые отсрочены на несколько лет.

17 мая в Министерстве иностранных дел и внешней экономики Венгрии выразили надежду на то, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский изменит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В частности, венгерская сторона утверждает, что новый украинский закон о государственном языке «противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права национальных меньшинств, поскольку лишает их ранее приобретенных прав, связанных с применением языка».