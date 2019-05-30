Болезнь молодых: все, что нужно знать о рассеянном склерозе (видео)

30 мая отмечается День рассеянного склероза.

В мире более 2 миллионов человек страдают от рассеянного склероза.

Суть болезни заключается в том, что иммунная система полностью уничтожает связь между мозгом и частями тела. В тяжелых случаях больные могут потерять возможность говорить и ходить.

В группе риска – люди в возрасте от 18 до 40 лет. Большая вероятность заболеть у людей, чьи родители страдали этой болезнью. Женщины болеют рассеянным склерозом вдвое чаще, чем мужчины. Чем старше человек, тем меньше риск возникновения этой болезни. Увеличивают риск появления рассеянного склероза заболевания щитовидной железы, кишечника и диабет.

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Основные симптомы на ранних стадиях: упадок сил, депрессия, снижение интеллектуальной активности, усталость. Также симптомом могут быть "мурашки" или покалывание в конечностях, расстройства зрения.

Рассеянный склероз – неизлечимая болезнь, лекарства могут лишь снять приступы. По официальным данным, рассеянным склерозом страдают около 20 тысяч украинцев. Уровень выявления болезни в Украине достаточно низкий, поскольку люди редко обращаются к врачам.