цей матеріал доступний українською

Известная украинская журналистка шокировала признанием о раке (фото)

12:51, 22 мая 2019
Общество
1086 0
Соколова рассказала об онкозаболевании / фото facebook.com/yanina.sokolova

К посту в Facebook журналистка прикрепила свое фото. "Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола", - написала Соколова.

Читайте также"Горите вы в аду со своими соболезнованиями!": ведущая в прямом эфире устроила "разнос" политикам из-за состояния дел на передовой (видео)

Соколова добавила, что пока общество обсуждало ее скандальный эфир с певицей Анастасией Приходько, она лежала в реанимационном отделении.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - добавила она.

Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.

"... Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период", - написала Соколова и добавила, что вместе со своей командой решила создать мультимедийный проект "Я, Нина", который сможет помочь другим онкобольным людям.

Ранее украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рак