Известная украинская журналистка шокировала признанием о раке (фото)

Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать.

Известная украинская журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова рассказала, что поборола рак.

К посту в Facebook журналистка прикрепила свое фото. "Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола", - написала Соколова.

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Соколова добавила, что пока общество обсуждало ее скандальный эфир с певицей Анастасией Приходько, она лежала в реанимационном отделении.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - добавила она.

Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.

"... Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период", - написала Соколова и добавила, что вместе со своей командой решила создать мультимедийный проект "Я, Нина", который сможет помочь другим онкобольным людям.

Ранее украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.