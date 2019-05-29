Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины. Читайте такжеГелетей увольняется с должности главы УГО Соответствующий указ №337/2019 от 29 мая опубликован на сайте главы государства. По информации СМИ, Донец сопровождал Зеленского от того момента, как последний объявил о намерении баллотироваться в президенты.. Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны (УГО).

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