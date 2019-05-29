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Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины

20:26, 29 мая 2019
Общество
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Зеленский назначил нового руководителя своей охраны / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.

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Соответствующий указ №337/2019 от 29 мая опубликован на сайте главы государства.

По информации СМИ, Донец сопровождал Зеленского от того момента, как последний объявил о намерении баллотироваться в президенты..

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны (УГО).

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Теги: #УГО#Владимир Зеленский