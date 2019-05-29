цей матеріал доступний українською

Прибытие Саакашвили сопровождается толкотней в зале терминала D "Борисполя"

18:52, 29 мая 2019
Общество
71 0
Саакашвили прибыл в Украину \ УНИАН

Прибытие бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в киевский международный аэропорт «Борисполь» сопровождается толкотней в зале терминала.

Читайте такжеАдвокат Саакашвили: в ближайшие дни мы вернем паспорт гражданина Украины

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен сторонников и десятки журналистов ожидали Саакашвили в зале прилетов терминала D.

Однако после того, как в зал вошел Саакашвили, началась толкотня, поскольку другие пассажиры, которые также направлялись к выходу, не смогли пройти сквозь толпу встречающих политика. В конце концов журналисты и сторонники переместились на улицу и сейчас медленно движутся к импровизированной сцене, оборудованной на автомобиле с громкоговорителями.

Следует отметить, что минут на 10 в терминале по неизвестным причинам исчезла мобильная связь и интернет.

Также следует добавить, что сторонники встретили Саакашвили криками «Миша!», а также его приветствовали музыканты украинскими народными песнями и мелодиями.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Возвращение Саакашвили украинского гражданства
Теги: #Борисполь#Саакашвили