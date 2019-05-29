Прибытие Саакашвили сопровождается толкотней в зале терминала D "Борисполя"

Сторонники политика и журналисты заблокировали выход из зала прилетов аэропорта, после чего началась толкотня.

Прибытие бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в киевский международный аэропорт «Борисполь» сопровождается толкотней в зале терминала.

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Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен сторонников и десятки журналистов ожидали Саакашвили в зале прилетов терминала D.

Однако после того, как в зал вошел Саакашвили, началась толкотня, поскольку другие пассажиры, которые также направлялись к выходу, не смогли пройти сквозь толпу встречающих политика. В конце концов журналисты и сторонники переместились на улицу и сейчас медленно движутся к импровизированной сцене, оборудованной на автомобиле с громкоговорителями.

Следует отметить, что минут на 10 в терминале по неизвестным причинам исчезла мобильная связь и интернет.

Также следует добавить, что сторонники встретили Саакашвили криками «Миша!», а также его приветствовали музыканты украинскими народными песнями и мелодиями.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.