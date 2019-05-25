Львовяне вышли в поддержку пленных Кремлем моряков

На митинг участники принесли с собой флаг Военно-морских сил Украины, который вывезли из Крыма, бумажные кораблики и инструкции для написания писем морякам.

Сегодня, 25 апреля, во Львове, возле памятника Шевченко прошла акция в поддержку пленных Россией украинских моряков "Помни о моряках. Полгода в плену".

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Об этом сообщает "Гагі-інфо". На митинг участники принесли с собой флаг Военно-морских сил Украины, который вывезли из Крыма, бумажные кораблики и инструкции для написания писем морякам. Также они держали в руках портреты всех пленных бойцов ВМС Украины.Участники акции собрались, чтобы привлечь внимание общества к тому, что уже полгода украинских моряков незаконно удерживает российская власть.

"Мы здесь для того, чтобы показать - мы не забыли, мы помним о моряках. Их с нарушением всех законов 182 дня удерживает Россия. Мы не можем простить, что наших моряков без надлежащих условий держат как обычных заключенных, а не военнопленных", - отмечает один из организаторов акции.

Люди, которые собрались в центре города, также призвали международное сообщество к усилению санкций против России и потребовали привлечь страну-агрессора к ответственности за нарушение Женевской конвенции.

На митинг участники принесли с собой флаг Военно-морских сил Украины, который вывезли из Крыма, бумажные кораблики и инструкции для написания писем морякам. Также они держали в руках портреты всех пленных бойцов ВМС Украины..

Как сообщал УНИАН, сегодня трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков.