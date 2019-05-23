В Хмельницком прошел марш Героев (фото)
20:27, 23 мая 2019Общество
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Около 300 участников марша Героев колонной прошли по центральным улицам города.
В Хмельницком прошел Марш Героев \ Виталий Тараненко УНИАН
В Хмельницком по случаю Дня Героев, который отмечается сегодня, состоялся марш Героев.
Как передает корреспондент УНИАН, по центральным улицам города колонной прошли курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, бойцы воинских частей и участники АТО - всего около 300 человек.
Колонной прошли бойцы воинских частей и участники АТО \ Виталий Тараненко УНИАН
Участники мероприятия скандировали: “Слава героям – смерть ворогам!”, “Україна понад усе!”.
Также участники марша и представители власти почтили минутой молчания память погибших на востоке Украины и Героев Небесной сотни и возложили цветы к Мемориальной стеле.
На Проскуровской демонстрировались образцы военной техники и вооружения \ Виталий Тараненко УНИАН
Кроме того, по случаю Дня Героев на центральной улице Проскуровской демонстрировались образцы военной техники и вооружения.
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