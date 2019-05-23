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В Хмельницком прошел марш Героев (фото)

20:27, 23 мая 2019
Общество
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В Хмельницком прошел Марш Героев \ Виталий Тараненко УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, по центральным улицам города колонной прошли курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, бойцы воинских частей и участники АТО - всего около 300 человек.

Колонной прошли бойцы воинских частей и участники АТО \ Виталий Тараненко УНИАН

Участники мероприятия скандировали: “Слава героям – смерть ворогам!”, “Україна понад усе!”.

Также участники марша и представители власти почтили минутой молчания память погибших на востоке Украины и Героев Небесной сотни и возложили цветы к Мемориальной стеле.

На Проскуровской демонстрировались образцы военной техники и вооружения \ Виталий Тараненко УНИАН

Кроме того, по случаю Дня Героев на центральной улице Проскуровской демонстрировались образцы военной техники и вооружения.

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Теги: #Хмельницкий