В Хмельницком прошел марш Героев (фото)

Около 300 участников марша Героев колонной прошли по центральным улицам города.

В Хмельницком по случаю Дня Героев, который отмечается сегодня, состоялся марш Героев.

Как передает корреспондент УНИАН, по центральным улицам города колонной прошли курсанты Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, бойцы воинских частей и участники АТО - всего около 300 человек.

Участники мероприятия скандировали: “Слава героям – смерть ворогам!”, “Україна понад усе!”.

Также участники марша и представители власти почтили минутой молчания память погибших на востоке Украины и Героев Небесной сотни и возложили цветы к Мемориальной стеле.

Кроме того, по случаю Дня Героев на центральной улице Проскуровской демонстрировались образцы военной техники и вооружения.