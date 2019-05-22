"Не могу думать ни о чем, кроме соцсетей": каждый четвертый украинский подросток признался в зависимости

Почти каждый пятый подросток регулярно пренебрегал другими делами (хобби, спорт) из-за того, что хотел провести время в соцсетях.

Почти каждый четвертый подросток 10-17 лет сообщил, что за последний год регулярно понимал, что не мог думать ни о чем, кроме момента, когда сможет снова пользоваться социальными сетями. Больше всего таких среди 10-летних мальчиков (35,2%).

Таковы результаты исследования 10-17-летних украинцев, обнародованные детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Опрос показал, что почти каждый пятый подросток регулярно пренебрегал другими делами (хобби, спорт) из-за того, что хотел быть в соцсетях. Каждый шестой признался, что имел регулярные ссоры из-за использования соцсетей. Каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях. Выделяются 10-летние мальчики - каждый шестой сообщил о такое поведение.

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Треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений. Почти каждый пятый чувствовал себя недовольным, потому что хотел больше времени проводить в соцсетях. С взрослением это недовольство уменьшается.

О неудачных попытках провести время, потраченное на соцсети, рассказали больше трети детей, девушки сообщали чаще, чем парни. В целом 40% подростков "несколько раз в день" или "постоянно целый день" общаются с близкими друзьями или подругами онлайн. Интенсивность общения зависит от возраста подростков – чем они старше, тем оно интенсивнее.

Большинство подростков пользуются гаджетами от получаса до двух часов в день. Сюда входят как игры, так и домашняя работа, общение в чатах и тому подобное. В выходные дни время проведения за гаджетами растет до 3-5 и даже 6 часов в день.

Как сообщал УНИАН, группа британского парламента, занимающаяся проблемами социальных медиа и молодежи, подготовила совместно со специалистами Королевского союза здоровья населения (RSPH) доклад по вопросу позитивного и негативного влияния социальных сетей на психическое здоровье и самочувствие детей и молодежи.