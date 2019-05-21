"Испытал на прочность": в Одессе спецназовец сделал предложение своей избраннице, разыграв ее задержание (фото)

Друзья-сослуживцы помогли жениху устроить своей девушке целый экшн без отрыва от службы.

Сегодня в Одессе спецназовец сделал предложение своей избраннице в день ее рождения и перед строем батальона полиции особого назначения. Однако перед этим мужчина устроил своей спутнице испытание на прочность.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, друзья-сослуживцы помогли жениху устроить своей девушке целый экшн без отрыва от службы.

Читайте такжеКаменских впервые поделилась подробностями грядущей свадьбы

Как только девушка, у которой сегодня день рождения, вышла из дома, «крепкие ребята» пригласили ее в участок как подозреваемую в мошенничестве.

«Эмоции у девушки били через край: хотелось спорить, сопротивляться, одним словом – дать отпор, только бы доказать, что все это – ошибка, и никуда не идти. Но ничего доказывать и не надо было: оказавшись на плацу, где как раз выстраивались бойцы батальона полиции особого назначения, Людмила увидела своего Дмитрия», - рассказали в главке.

Обращаясь к ней, он опустился на колено, вручил большой букет красных роз и надел на палец кольцо.

Под аплодисменты спецназовцев девушка приняла предложение полицейского.

Как сообщал УНИАН, в Британии рыба "помогла" мужчине позвать девушку замуж.