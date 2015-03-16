Адвокат Савченко призвал не жертвовать деньги тем, кто собирает их от имени летчицы
Члены Общественной наблюдательной комиссии начали собирать деньги на личные счета от имени незаконно заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко.
Об этом заявил адвокат Савченко Марк Фейгин, пишет Украинская правда.
Он заявил, что "Савченко не имеет к этому отношения"
"Ни Савченко, ни её защита не собирают никаких денег, не призывают никому жертвовать, не имеют отношения ни к каким сборам! Будьте внимательны", - подчеркнул Фейгин.
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"Все, в чем нуждается Савченко теперь - это в вашей поддержке, письмах и участии в проводимых днях солидарности", - добавил он.
ОНК - орган, образованный на основании закона РФ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". В состав ОНК по Москве вошли 20 представителей общественных объединений.