Адвокат Савченко призвал не жертвовать деньги тем, кто собирает их от имени летчицы

Об этом заявил адвокат Савченко Марк Фейгин, пишет Украинская правда.

Он заявил, что "Савченко не имеет к этому отношения"

"Ни Савченко, ни её защита не собирают никаких денег, не призывают никому жертвовать, не имеют отношения ни к каким сборам! Будьте внимательны", - подчеркнул Фейгин.

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"Все, в чем нуждается Савченко теперь - это в вашей поддержке, письмах и участии в проводимых днях солидарности", - добавил он.

ОНК - орган, образованный на основании закона РФ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". В состав ОНК по Москве вошли 20 представителей общественных объединений.