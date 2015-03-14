НАТО не собирается вмешиваться в конфликт на Донбассе

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, передает ТАСС.

"Україна — не член НАТО, і в цьому полягає різниця між Україною і членами НАТО. Гарантії безпеки поширюються на членів Альянсу", — отметил Столтенберг.

"Ми надаємо Україні потужну політичну підтримку, практичну допомогу, сприяючи реформам в галузі оборони, підвищуючи здатність самостійного захисту", — наголосив генсек НАТО.

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За його словами, зараз найважливіше — "підтримати виконання мінських домовленостей, що означають дотримання режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії фронту і гарантування, що це відбувається під наглядом".