В Чернигове проходит акция «Ночь в музее» (фоторепортаж)

Музеи областного центра будут работать допоздна и принимают посетителей бесплатно.

В Чернигове проходит акция «Ночь в музее», которая приурочена к Международному дню музеев и традиционно отмечается 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, к акции присоединились областной художественный музей имени Григория Галагана и областной исторический музей имени Василия Тарновского.

В художественном музее акция началась открытием проекта «Птица в цветах» по случаю 110-летия со дня рождения украинской художницы Марии Примаченко. В музее представили не только произведения художницы (в фондах музея - 23 картины Примаченко), но и вещи, которые могли ей принадлежать.

Кроме того, организован мастер-класс для детей, которые могут создать свои картины по мотивам творчества Примаченко. Также в музее открыто несколько выставок - традиционной и нетрадиционной куклы (в том числе из кукольного театра имени Довженко), произведений черниговского художника Александра Савченко-Бельского, который большую часть жизни творил в эмиграции - во Франции. В рамках акции «Ночь в музее» пройдут концерт капеллы бандуристов имени Остапа Вересая, шоу иллюзиониста Артема Мойсиенко, театрально-художественное действо по мотивам биографии Галагана.

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Не менее насыщенная программа «музейной ночи» и в историческом музее. Там задействованы не только выставочные залы, но и двор. Открыл действо концерт театра песни «Забава». Особенностями нынешней «Ночи в музее» в историческом музее Чернигова является интерактивная археологическая школа для детей, лекция, посвященная немецкой политической карикатуре времен Второй мировой войны, премьерный показ короткометражного фильма «Возвращение» о писателе Михаиле Коцюбинском, созданного местной творческой группой, выступление Sax Quartet Premier.

Во время открытия акции заместитель директора исторического музея Людмила Линюк напомнила, что акция «Ночь в музее» проводится с 1997 года, сейчас ее поддерживают тысячи музеев в более чем 150 странах мира. Черниговский исторический музей имени Тарновского в этом году проводит акцию уже в девятый раз.