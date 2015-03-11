В Дебальцево не прекращается массовое мародерство

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, мародерством в Дебальцево активно занимаются не только боевики, но и сами местные жители, грабящие жилища своих соседей.

Кроме этого Дмитрий Тымчук отметил, что в "ДНР" продолжается "реформа системы высшего образования", в результате которой оказался под угрозой исчезновения Донецкий национальный университет (ДонНУ). Сразу несколько факультетовт ДонНУ закрываются из-за отсутствия денег на их содержание. "Особый резонанс получило закрытие международного факультета (к слову, педсостав которого весной 2014 г активно поддержал "ДНР"). Попытки протестовать со стороны педсостава пресекаются угрозами боевиков "ДНР" провести аресты наиболее недовольных "за подрыв авторитета народной власти".

Тем временем в "ЛНР" образована"информационная комиссия", которая будет мониторить телеэфир на оккупированной территории на предмет наличия украинского телевещания. "Целью деятельности "комиссии" является полное удаление украинских телеканалов (включая развлекательные) из сетки вещания на оккупированной территории", - написал Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что в Макеевке зреет "продовольственный бунт", поскольку местное население крайне недовольно заоблачными ценами, установленными на продовольствие (1 кг селедки – 116-120 грн.).