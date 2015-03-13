Вдоль трассы Луганск-Донецк боевики оборудуют огневые позиции

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

Читайте такжеИз российского Екатеринбурга в Украину отправился вагон боевиков (фото)

"Всего отмечается концентрация 3-х тактических групп на участке Первомайск-Стаханов (всего 28 танков, 45 ББМ и нескольких мобильных подразделений противотанковых средств). Наращивание этой группировки продолжается в том числе за счет ремонта техники в Перевальске, Алчевске и Луганске (в течении последних трех дней передано в строй минимум 6 единиц техники, ранее поврежденной в боях)", - написал Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что боевики создают во втором эшелоне тактические резервы за счет сводных подразделений из российских наемников (местные боевики практически в полном составе выставлены в первый эшелон).

По данным Дмитрия Тымчука, отмечается как минимум 4 района, где сосредотачиваются тактические и оперативные резервы боевиков – южнее Луганска, район Красного Луча-Снежного, Старобешево-Амвросиевка, Енакиево-Макеевка.