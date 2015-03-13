Украина сотрудничает с США над созданием аналога SWAT

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает РИА Новости.

"С американским правительством, с американскими экспертами мы сотрудничаем не только в области патрульной службы, в том числе (сотрудничаем) и для создания украинского единого полицейского спецподразделения. В программе правительства было написано, что (планируется) создание единого спецподразделения по типу американского SWAT", — отметил Аваков.

Читайте такжеПравоохранительный сектор должен быть реформирован в соответствии с европейскими стандартами - председатель профсоюза работников ОВД

По его словам, в ближайшее время будет представлена программа такого спецподразделения.

Читайте такженовую патрульную службу