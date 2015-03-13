Украина сотрудничает с США над созданием аналога SWAT
14:11, 13 марта 2015Общество
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Украина сотрудничает с США в процессе создания в структуре украинского МВД единого спецподразделения — аналога американской штурмовой группы SWAT.
В ближайшее время будет представлена программа спецподразделения / www.bethesdamagazine.com
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает РИА Новости.
"С американским правительством, с американскими экспертами мы сотрудничаем не только в области патрульной службы, в том числе (сотрудничаем) и для создания украинского единого полицейского спецподразделения. В программе правительства было написано, что (планируется) создание единого спецподразделения по типу американского SWAT", — отметил Аваков.
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По его словам, в ближайшее время будет представлена программа такого спецподразделения.
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