МОЗ передаст процедуру закупки международному органу

Мы отдаем процедуру закупки лекарственных средств тому международному органу, которому доверяем. Поэтому все, кто заинтересован в поставках, смогут обратиться туда, точно так же как сегодня обращаются в Минздрав. Впрочем, часть закупок пока все же останется в Министерстве здравоохранения. Об этомсообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Александра Павленко, сообщают Комментарии.

По ее словам, единый законопроект о проведении госзакупок лекарственных средств через международные организации будет подан на рассмотрение парламента в ближайшее время.

«Мы давали свое экспертное мнение в нескольких направлениях, в частности, как должна проходить регистрация препаратов, которые закупаются через международные организации, насколько сильно она должна быть упрощена», - рассказала А.Павленко.

Она также сообщила, что в ходе работы над законопроектом было принято решение расширить список международных закупочных организаций. Так, кроме ВООЗ и ЮНИСЕФ, были определены еще три организации, которые работают в семье ООН и пользуются механизмами, гарантирующими высокую прозрачность закупок.

«Предусмотрено, что МОЗ будет определять какую организацию выбрать для закупки, исходя из потребности в конкретных программах и лекарственных средствах, - рассказала первый заместитель министра здравоохранения. – Кроме того, обсуждались вопросы по сроку действия регистрационного свидетельства и возможность внесения в него оговорки, что данная конкретная поставка осуществляется в рамках международной закупки, что это конкретная партия конкретного производителя. Чтобы на границе было сразу понятно, что это за партия, и никто не мог под видом международной закупки ввезти что-то другое», - подчеркнула она.

Вместе с тем А.Павленко отметила, что изначально закупки через международные организации предполагались для вакцин, лекарственных средств для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и гепатитов, но потом было принято решение расширить этот перечень для других госпрограмм.

«Наша задача – передать закупки по максимуму международным организациям. Но, например, через ЮНИСЕФ можно будет закупать только вакцины и лекарственные средства для детей. Именно поэтому обсуждался вопрос расширения перечня международных организаций в системе ООН, благодаря которым возможно расширить и список препаратов, которые мы сможем отдать на закупки в международные организации», - пояснила первый замминистра здравоохранения.