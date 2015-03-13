Сотрудники ФСБ обыскивают квартиры журналистов в Крыму и изымают их компьютеры – СМИ

Как рассказала Андриевская, родители ей позвонили рано утром по телефону и сообщили о визите к ним сотрудников ФСБ, которые изъяли компьютер ее отца. Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Мы всегда держали связь по скайпу, но поскольку компьютер был изъят, им пришлось звонить мне по телефону. Отцу предъявили решение Симферопольского суда, в котором сказано, что в отношении меня возбуждено уголовное дело за материал, в котором якобы содержатся призывы к свержению власти в Крыму», – рассказала Андриевская.

По ее словам, речь идет о материале на сайте «Центра журналистских расследований», опубликованный еще в октябре.

«Статья рассказывает о волонтерах батальона «Крым», о том, что это за организация, как они работают, но там нет никаких призывов к свержению власти на полуострове», – отметила журналистка.

«Я надеюсь, что моих родителей к этому делу не будут привлекать и пытаться таким образом давить на меня», – добавила Андриевская.

Одновременно об обыске в квартире по месту прописки корреспондента Натальи Кокориной в Симферополе также сообщает «Центр журналистских расследований», где она работает.

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«Основания для проведения обыска неизвестны – связи с журналисткой, после того, как она зашла в квартиру, нет, далее подъезда дома сотрудники ФСБ никого не пропускают», – пишет издание.

Ранее Наталья Кокорина сообщила коллегам , что около восьми часов утра ее попросили приехать на квартиру родителей (она проживает отдельно).

«Утром позвонил мужчина, представился участковым Киевского района и сообщил, что дверь квартиры, в которой я прописана и живут мои родители, вскрыта. У родителей телефоны были отключены», — рассказала Кокорина.

Издание также попыталось связаться с журналисткой по телефону, но она не отвечает.