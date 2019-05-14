Суд в России продлил арест семерым крымскотатарским активистам

Задержанные крымские татары будут находиться в СИЗО до 15 августа.

Таганрогский городской суд в Ростовской области России и Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 13 мая продлили меру пресечения семерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", задержанным в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму 27 марта.

Как сообщает Крым.Реалии, Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов, а также Ризе Изетов, Руслан Сулейманов и Шабан Умеров будут находиться в СИЗО до 15 августа.

"Все было стандартно и шаблонно: наборы дежурных фраз о необходимости продления меры пресечения и содержания в СИЗО из-за допроса 15 свидетелей и проведения ряда следственных мероприятий. Единственное ходатайство, которое было удовлетворено за этот процесс, – допуск родственников на оглашение", – заявил адвокат Айдер Азаматов.

Он добавил, что судебное заседание в Таганроге было закрыто по причине того, что на нем будет оглашаться информация, являющаяся тайной следствия. Однако другие аналогичные заседания в Ростове-на-Дону проходили в открытом режиме.

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Заседание в Таганроге проходило в закрытом режиме по инициативе прокурора Артура Ширяева, активисты и родственники арестованных не смогли попасть в суд.

При этом в здание суда доставили около 30 сотрудников российской полиции для усиления охраны внутри здания и в зале заседания. Также, во время доставки заключенных на процесс сотрудники полиции попросили "во избежание неприятностей" разойтись всех активистов, которые подошли к заднему входу в здание суда, чтобы увидеть арестованных.

Представители российской ФСБ и прокуратуры в суде Ростова-на-Дону настаивали на содержании обвиняемых под арестом в СИЗО. Они заявили, что оставаясь на свободе, фигуранты дела "могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства" или же "продолжать заниматься противоправной деятельностью, посягающей на общественную безопасность". Доказательств своим опасениям обвинение не предоставило.

Защита ходатайствовала о любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО, в частности, о домашнем аресте по месту проживания.

Обвиняемый Шабан Умеров, выступая на суде, заявил, что считает себя законопослушным гражданином, который ничего не нарушал. Он отметил, что имеет "проблемы с сердцем, позвоночником и легкими". Умеров добавил, что считает депортацией то, что его перевезли из Крыма, отдалили на сотни километров от того места, где он проживает.

Другой обвиняемый Ризе Изетов сказал суду, что у него нет желания скрываться от российского следствия, и что его жена лежит сейчас в роддоме, а в Крыму находятся все дорогие ему люди.

Как сообщал УНИАН, 27 марта российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый "суд" в Симферополе арестовал до 15 мая всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта. 29 марта активистов вывезли в Россию.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».