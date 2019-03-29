Арестованных в оккупированном Крыму 23 крымскотатарских активистов вывезли в Россию - СМИ

Не исключено, что арестованных удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

Крымскотатарских активистов, арестованных по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир», вывезли в оккупированного Крыма в Россию.

Об этом проекту Радио Свобода «Крым.Реалии» заявила российский омбудсмен Крыма Людмила Лубина.

«Мне сообщили, что сегодня в 5 утра их вывезли на материк. В Крыму их точно нет», - сказала она.

На вопрос о точном местонахождении задержанных Лубина ответила, что не знает, поскольку ее полномочия «ограничиваются Крымом».

В то же время адвокат Эдем Семедляев сообщил, что арестованных, вероятно, удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону.

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«Один источник нам подтвердил, что их вывезли из Крыма, а второй – что они находятся в СИЗО Ростова. Не могу говорить с полной уверенностью, но на 99% задержанные ребята по состоянию на сейчас находятся в ростовском СИЗО. Мы до сих пор пытаемся выяснить их точное местонахождение», - рассказал адвокат.

Российские силовики не комментируют информацию адвокатов задержанных.

Как сообщал УНИАН, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Сегодня, 29 марта, адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что местонахождение крымских татар, которые были арестованы 27 и 28 марта, неизвестно.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Украине не запрещена.

В Миссии США при ОБСЕ призвали РФ освободить крымских татар, задержанных на полуострове во время рейдов, направленных на запугивание общества, которое составляет основу оппозиции целенаправленной аннексии Россией Крыма. "Мы призываем Россию прекратить преследование крымских татар, освободить тех, кто был задержан, и прекратить незаконное применение российской правовой системы в оккупированном Крыму", - сказал временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кэмиен.