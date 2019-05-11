Исполняющий обязанности начальника таможенного поста на Житомирщине попался на взятке сразу после назначения

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста получил $1,3 тыс. за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении пиломатериалов.

Правоохранители через несколько дней после назначения задержали на взятке исполняющего обязанности начальника таможенного поста «Житомир-центральный».

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Как сообщили УНИАН в Государственном бюро расследований, согласно предварительной информации, исполняющий обязанности начальника таможенного поста требовал и получил $1,3 тыс. за несоздание подчиненными искусственных препятствий при таможенном оформлении пиломатериалов.

Сегодня указанный чиновник под контролем правоохранительных органов через посредника получил вторую часть ранее оговоренной им неправомерной выгоды в размере 900 долларов. После получения средств был задержан в порядке ст. 208 УПК.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

В ГБР напомнили, что 4 мая следователи теруправления ГБР задержали начальника таможенного поста «Житомир-центральный» во время получения $400 - одной из частей неправомерной выгоды на общую сумму $1650. По данным следствия, начальник таможенного поста и двое подчиненных систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

Задержанный был отстранен от должности, а на его место был назначен и.о. начальника таможенного поста «Житомир-центральный», которого сегодня при аналогичных обстоятельствах задержали следователи ГБР.