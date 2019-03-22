Полиция задержала руководителя госпредприятия Минрегионстроя во время получения взятки

По данным следствия, директор госпредприятия предоставил в пользование помещение, принадлежащее ГП, коммерческой структуре, за невмешательство в хозяйственную деятельность которой требовал неправомерное вознаграждение.

В Киеве при получении взятки размером в 75 тысяч гривень задержан директор государственного предприятия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Задержание провели оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, коррупционные действия чиновника Минрегионстроя разоблачил отдел противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Нацполиции.

По данным следствия, директор госпредприятия предоставил в пользование помещение, принадлежащее ГП, коммерческой структуре, за невмешательство в хозяйственную деятельность которой требовал неправомерное вознаграждение.

«В рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства 75 тысяч гривень, а также получения им части неправомерной выгоды. 50 тысяч гривень представитель коммерческой структуры перечислил на указанный карточный счет», - говорится в сообщении Нацполиции.

Чиновник был задержан 21 марта во время получения последней части взятки. В служебном кабинете директора ГП Минрегионстроя правоохранители изъяли 25 тысяч гривень.

Если вина фигуранта уголовного производства будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Реакция Минрегионстроя на задержание руководителя госпредприятия, входящего в структуру министерства, неизвестна.

Справка. В соответствии с «Отчетом о проведении мероприятий по предотвращению коррупции в Минрегионе (декабрь 2018 года - февраль 2019 года)», «Минрегион в партнерстве с представителями институтов гражданского общества и экспертами в рамках Правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» продолжает реализовывать мероприятия по предотвращению коррупции в сфере деятельности Минрегиона». Но пока неизвестно, было ли руководство министерства в курсе расследования дела руководителя госпредприятия. Обстоятельства задержания позволяют сделать предположение, что скорее - нет