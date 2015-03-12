В Одессе возле офиса "Самопомощи" прогремел взрыв

Инцидент произошел возле бизнес-центра "Адмиральский", который расположен на улице Краснова, пишет Думская.

Целью атаки стал офис в правом крыле здания, где размещается одесское отделение партии "Самопомощь".

В результате взрыва сильно поврежден фасад здания, выбиты стекла, но жертв и пострадавших нет.

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Бизнес-центр принадлежит члену "Самопомощи", депутату облсовета Александру Борнякову.

Отметим, что это уже второй взрыв в бизнес-центре "Адмиральский".

Три месяца назад, 10 декабря, террористы взорвали офис организации "Волонтерская сотня Далии Северин", что оказывает помощь бойцам АТО.