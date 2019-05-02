В Одессе сотни людей приняли участие в молебне по погибшим 2 мая 2014 года

Во время мероприятия прозвучала украинская траурная народная песня «Пливе кача по Тисині», а после молебна - Гимн Украины.

В Одессе сотни людей приняли участие в молебне по погибшим во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, около 400 человек собрались в историческом центре – на Греческой площади, где пять лет назад начинались столкновения проукраинских активистов и их оппонентов. На мостовой поставили десятки зажженных лампад, вокруг которых стояли участники акции.

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Молебен провели представители различных религиозных конфессий.

Во время мероприятия прозвучала народная песня «Пливе кача по Тисині», которая стала неофициальным гимном памяти о погибших на Евромайдане Героях Небесной сотни и погибших украинских защитниках на Донбассе, а после молебна - Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около 250. Столкновения начались в центре города, где были застрелены шесть человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.