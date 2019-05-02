цей матеріал доступний українською

В Одессе сотни людей приняли участие в молебне по погибшим 2 мая 2014 года

22:08, 02 мая 2019
Общество
100 0
В Одессе почтили память жертв трагедии 2 мая / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, около 400 человек собрались в историческом центре – на Греческой площади, где пять лет назад начинались столкновения проукраинских активистов и их оппонентов. На мостовой поставили десятки зажженных лампад, вокруг которых стояли участники акции.

Читайте такжеТрагедия 2 мая в Одессе: следствие рассматривает возможное влияние иностранцев на правоохранителей

Молебен провели представители различных религиозных конфессий.

Во время мероприятия прозвучала народная песня «Пливе кача по Тисині», которая стала неофициальным гимном памяти о погибших на Евромайдане Героях Небесной сотни и погибших украинских защитниках на Донбассе, а после молебна - Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около 250. Столкновения начались в центре города, где были застрелены шесть человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#2 мая в Одессепогода в Одессе